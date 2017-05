Ajax Amsterdam si Manchester United vor lupta in aceasta seara la Stockholm pentru trofeul european - VIDEO

Ajax Amsterdam si Manchester United se vor intalni in aceasta seara in ultimul act din Europa League. Olandezii au reusit o performanta uluitoare in acest sezon. Cu o medie de varsta de doar 20 de ani si 139 de zile, Ajax s-a calificat in finala Ligii Europa, dar si a incheiat sezon din Olanda pe locul 2. De partea cealalta, trofeul Europa League ar fi unica posibilitate pentru Manchester United de a se califica in Champions League in sezonul urmator. Diavolii rosii au avut o evolutie stearsa in Premier League, unde au incheiat pe locul 6.

Jose MOURINHO, ANTRENOR MANCHESTER UNITED “Am evoluat în Europa League de la începutul acestui sezon şi am avut de luptat pentru a ajunge unde suntem acum.”

Peter BOSZ, ANTRENOR AJAX AMSTERDAM “Vom avea o şansă să-i batem pe cei de la Manchester United doar dacă vom juca în modul nostru. Avem un anumit stil de joc dezvoltat pe parcursul acestui sezon, pe care eu întotdeauna l-am numit stilul de joc al lui Ajax.”

Finala din aceasta seara va incepe cu un minut de reculegere in memoria victimelor atacului terorist de la Manchester. Meciul de la Stockholm va incepe la ora 21 si 45 de minute.