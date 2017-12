Ajutorul a venit de unde nu s-au asteptat. Toronto a castigat un nou meci in liga nord-americana de hochei, dupa ce un adversar a inscris in propria poarta - VIDEO

Seara dulce si amara, in acelasi timp, pentru fundasul echipei Edmonton, Kriss Russell. Dupa ce a egalat scorul, acesta a inscris si in propria poarta. Aflat sub presiunea adversarului, Russell a degajat pucul in directia gresita si l-a trimis in plasa. Astfel, Toronto a iesit in avantaj, iar pe final a marcat inca o data si a castigat meciul, scor 6 la 4.

Toronto Maple Leafs, o echipa de legenda, de 13 ori castigatoare a Cupei Stanley, ocupa locul 2 in Conferinta de Est din NHL. Tot noaptea trecuta, hocheistii formatiei Los Angeles Kings au dat dovada de o viteza exceptionala. Au marcat doua goluri in 9 secunde, in poarta gruparii Washington Capitals.

Los Angeles Kings a castigat meciul cu scorul de 5 la 2.