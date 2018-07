Albot a obtinut o victorie uriasa in fata numarului 12 mondial, Pablo Carreno-Busta. Moldoveanul s-a impus in 5 seturi, dupa un meci de peste 3 ore in fata spaniolului.

Astfel, Albot, numarul 98 mondial, a acces in turul doi de la Wimbledon unde va da piept cu slovenul Aljaz Bedene, numarul 71 in topul ATP.