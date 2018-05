Alexander Ovechkin este eroul echipei Washington. Hocheistul rus a marcat golul decisiv al meciului castigat cu Pittsburgh - VIDEO

Alexander Ovechkin a inscris la capatul unui contraatac, din pasa lui Backstrom, cu un minut si 7 secunde ramase de jucat. Meciul dintre Pittsburgh si Washington a fost unul nebun.

Pinguinii, care au gazduit partida, au condus cu 2 la 1 si 3 la 2, insa oaspetii au dat dovada de caracter si au revenit, de fiecare data. Pentru Washington au mai marcat Carlson, Stephenson si Niskanen.

Washington Capitals a castigat cu scorul de 4 la 3 meciul si conduce in seria cu Pittsburgh, 2 la 1. Pentru calificarea in semifinalele play-off-ului Cupei Stanley este nevoie de 4 victorii in serie.