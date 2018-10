Alexander Zverev tinteste al patrulea trofeu al anului. Tenismanul german, numarul 5 mondial, s-a calificat in optimile turneului de la Beijing - VIDEO

Alexander Zverev are un an superb, cu trofee cucerite la Washington, Madrid si Munchen, iar acum isi doreste sa mearga pana la capat la turneul de la Beijing. Germanul, numarul 5 mondial, a jucat cu Roberto Bautista-Agut, tenisman clasat pe locul 26 in topul ATP si a controlat mersul jocului. Spaniolul a reusit cateva lovituri senzationale, insuficiente, insa, pentru a-l opri pe Zverev, care s-a impus cu un dublu 6 la 4 si s-a calificat in optimi de finala.

Alexander Zverev va juca impotriva tunisianului Malek Jaziri, in etapa urmatoare, la Beijing. S-a calificat in optimi si favoritul competitiei, argentinianul Juan Martin del Potro. Al patrulea jucator al lumii l-a invins pe spaniolul Albert Ramos cu 7 la 5 si 6 la 2.

Tot ieri, tenismanul moldovean Radu Albot a cedat in trei seturi meciul cu italianul Fabio Fognini. Campionul turneului din capitala Chinei va incasa 733 de mii de dolari.