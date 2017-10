Alexandr Ovecikin este de neoprit in acest debut de sezon in NHL. Hocheistul rus a inscris cel de-al optulea gol in primele 4 meciuri - VIDEO

Ovecikin a stabilit scorul final de 2 la 3, in infrangerea echipei sale, Washington Capitals contra celor de la Pittsburgh Penguins. Rusul are parte de un debut de sezon fantastic in NHL, fiind lider autoritar in topul golgheterilor.

Totusi, Capitals nu a reusit revenirea, dupa ce au fost condusi cu 2 la 0 la mijlocul reprizei a doua.AMBIANTAIntr-un alt meci, New Jersey Devils s-a impus categoric in fata celor de la Toronto Maple Leafs, scor 6 la 3. Chiar daca au condus in debutul partidei, gazdele au cedat intr-un final.

Miles Wood a reusit dubla. New Jersey Devils este lider in Conferinta de Est din NHL, iar in urmatoarea partida va intalni formatia Washington Capitals.