Alexandrin Gutu este unul din eroii sportului moldovenesc, in 2018. Luptatorul de stil greco-roman a cucerit 3 medalii in acest an, iar succesul de la Jocurile Olimpice de tineret a fost cireasa de pe tort - VIDEO

Alexandrin Gutu a devenit recent campion olimpic la tineret. La turneul de lupte greco-romane, in categoria de 71 de kilograme, l-a batut, in finala, pe rusul Stepan Starodubtsev.

Alexandrin GUTU, LUPTATOR: "M-am asteptat sa castig finala mult mai greu, dar am facut ceea ce stiu mai bine. Pentru medalia aia si am mers acolo."

Gutu a mai cucerit, in acest an, medalia de argint, la Campionatul European si cea de aur, la mondial, ambele la cadeti. La acele turnee, s-a intalnit cu Starodubtsev. Moldoveanul a pierdut finala europeanului, chiar in fata rusului, dar apoi l-a invins in sferturile mondialului, pentru ca, ulterior, sa-l bata si in duelul decisiv de la Olimpiada de tineret.

Alexandrin GUTU, LUPTATOR: "A fost o mica surpriza. Nu m-am asteptat ca el va ajunge in finala mare."

Alexandrin Gutu spune ca si-a dorit foarte mult medalia de aur, pentru a-i face fericiti pe antrenorul, prietenii si, nu in ultimul rand, pe parintii sai.

Alexandrin GUTU, LUPTATOR: "Au fost foarte fericiti. Au spus ca nu s-au asteptat chiar la aur."

Alexandrin are 15 ani. El s-a nascut in satul Ermoclia, din raionul Stefan Voda. A inceput sa practice luptele de la varsta de 7 ani, pentru ca apoi sa vina la Chisinau, in sala lui Roman Zgardan.

Roman ZGARDAN, ANTRENOR: "De mic s-a evidentiat. Plin de ambitii, plin dorinta de a se afirma, de a munci. Felicitam toata lumea care a fost alaturi de el, inclusiv primul antrenor, parintii, antrenorii de la liceul sportiv."

In timpul liber, care il are putin, Alexandrin joaca fotbal si rugby, dar mai mult sta cu persoanele dragi – familia si prietenii. De la scoala mai lipseste, dar apoi se straduie sa recupereze. Luptele sunt, totusi, pe primul loc.

Alexandrin GUTU, LUPTATOR: "E greu, dar e frumos cand iai o medalie mare. Te stie o tara intreaga, se bucura toti de tine. As spune ca toti ar trebuie sa treaca prin sala de sport."

Impreuna cu antrenorul, Alexandrin Gutu a plecat la Timisoara, unde se antreneaza si se pregateste de noi turnee.