Alexandru Babii face ravagii la 16 ani in jiu-jitsu, la nivel international. Ce este important in cariera unui sportiv: "Sa te autodepasesti psihologic" - VIDEO

Alexandru BABII, SPORTIV „După antrenamente îndelungate, orice sportiv are o singură problemă – să te autodepăşeşti psihologic. Pentru noi, e ceva normal să-ţi fie frică înainte de a ieşi pe arenă, să te gândeşti la o mare responsabilitate. Dacă, însă, treci de această problemă, mereu poţi obţine succese mari.”

Alexandru Babii face jiu-jitsu brazilian de la varsta de 5 ani. El spune ca victoriile ii dau aripi, iar infrangerile nu il doboara, asa ca mereu vrea sa lucreze si mai mult la antrenamente. Jiu-jitsu este un sport dificil, iar, in cariera sa, a avut momente cand a vrut sa renunte, dar...

Alexandru BABII, SPORTIV „Mereu trebuie să faci un efort. Trebuie să faci mai mult decât poţi, şi să îţi spui: Trebuie să o fac! ”

Pe Alexandru il ajuta foarte mult tatal sau, Roman, care il antreneaza, si, totodata, este presedintele Federatiei de Jiu-Jitsu din Moldova.

Roman BABII, PRESEDINTELE FEDERATIEI DE JIU-JITSU DIN MOLDOVA „Lucrăm asupra tehnicii lui, vrem să se dezvolte tehnic, fizic./ Vreau să fie cel mai bun în toate, aşa că e foarte dificil.”

In acest an, la juniori, Alexandru Babii a cucerit medalia de bronz, la Campionatul Mondial de jiu-jitsu brazilian si cea de aur, la Campionatul European. La turneul continental, au participat aproximativ 4000 de sportivi, iar intr-o categorie de greutate au fost cate 50-60 de sportivi. Alexandru spune ca, in copilarie, ii placeau filmele cu Jackie Chan.

Alexandru BABII, SPORTIV „Îmi plăceau foarte mult mişcările lui, tot ce făcea în film. E un maestru, care face artele marţiale amuzante.”

Alexandru este elev in clasa a 9-a si spune ca se descurca si la scoala. In plus, ia lectii de chitara, invata engleza si germana. Gaseste timp si pentru un alt sport – tirul. Totusi, visul cel mare al tanarului este sa ajunga in tara cafelei, unde a si aparut jiu-jitsu brazilian. Alexandru este sigur ca doar victoriile la turneele mari il vor ajuta sa-si atinga scopul.

Alexandru BABII, SPORTIV „Voi continua, voi mări eforturile, le voi îmbunătăţi, voi căuta informaţii noi pentru a adăuga în arsenalul meu tehnici noi şi voi spera... la victorie. ”