Alexandru Dedov va evolua in campionatul Azerbaidjanului. Mijlocasul moldovean a fost transferat de catre formatia FC Zira - VIDEO

Presa din Azerbaidjan anunta ca Alexandru Dedov a semnat un contract valabil pe o perioada de 1 an si jumatate. FC Zira ocupa locul 3 in campionat, fiind la 7 puncte de liderul Qarabag. In varsta de 28 de ani, Alexandru Dedov a mai evoluat in trecut la Milsami Orhei, Zimbru, Sheriff sau ASA Targu-Mures.