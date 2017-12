Epureanu a egalat scorul, in minutul 53. Jucatorul moldovean a mai marcat o data, pe finalul meciului, la fel dupa un corner. Echipa sa, Basaksehir, a castigat partida cu 4 la 1.

Epureanu are deja 10 goluri inscrise in tricoul clubului turc, pentru care joaca din august 2014. In sezonul actual, este a patra reusita a sa.