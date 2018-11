Epureanu s-a demarcat perfect in careu si a inscris, in minutul 18. Astfel, fundasul moldovean a adus victoria echipei sale in derby-ul orasului Istanbul.

Este primul gol al lui Epureanu, in sezonul curent. Dupa 11 etape, Basaksehir conduce in Campionatul Turciei, cu 24 de puncte si are un avans de 4 puncte fata de a doua clasata.