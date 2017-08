Alexandru Epureanu merge mai departe in preliminariile Champions League. Echipa la care joaca, Basaksehir a trecut cu 2 la 0 de formatia belgiana Brugge - VIDEO

Ros-albastrii au dat startul petrecerii chiar in vestiare dupa victoria cu 4 la 1. Astfel, FCSB va evolua in play-off-ul Ligii Campionilor, dar are deja garantat locul in grupele Europa League.

FC Viitorul, cealalta echipa romaneasca, isi va continua evolutia in play-off-ul Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa clar de cipriotii de la APOEL, scor 0 la 4. Tragerea la sorti pentru play-off va avea loc maine.