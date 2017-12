Epureanu a inscris, dupa un corner, singurul gol al meciului de astazi. Gratie victoriei, echipa moldoveanului a urcat pe primul loc in liga, cu 30 de puncte. Galatasaray este la un punct in spate. Alexandru Epureanu a ajuns la 8 goluri marcate in tricoul clubului Basaksehir, pentru care joaca din august 2014.