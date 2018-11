Alexandru Gatcan ii spune adio nationalei Moldovei: "As vrea sa vin cu un mesaj. Pentru mine meciul cu Luxemburg va fi ultimul...pentru echipa nationala" - VIDEO

Alexandru GATCAN, MIJLOCASUL SELECTIONATEI MOLDOVEI: „As vrea sa vin cu un mesaj. Posibil, pentru unii, va fi unul trist, dar, trebuia sa se intample candva acest lucru. Pentru mine, meciul cu Luxemburg va fi ultimul pentru echipa nationala. Vreau sa multumesc tuturor fotbalistilor, care au fost mereu alaturi, staff-ului tehnic si tuturor lucratorilor care organizeaza meciurile echipei nationale. Ne vedem la meci. Hai Moldova! ”

Alexandru Gatcan a debutat in tricoul selectionatei Moldovei in februarie 2005. De atunci, el a jucat 62 de meciuri pentru nationala, in care a marcat 5 goluri. Gatcan a fost de 4 ori desemnat cel mai bun fotbalist moldovean. In varsta de 34 de ani, mijlocasul defensiv se va axa pe evolutia pentru echipa de club, FC Rostov. Aceasta ocupa, la moment, locul 4, in Campionatul Rusiei.