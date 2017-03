Alexandru Gatcan si-a ajutat echipa sa castige meciul cu Tom Tomsk in Campionatul Rusiei: Moldoveanul a oferit o pasa decisiva - VIDEO

Gatcan a centrat de pe stanga in careu, iar Devic a marcat cu o lovitura de cap. FC Rostov a defilat in partida de aseara cu Tom Tomsk, echipa la care a jucat un alt mijlocas moldovean, Valeriu Ciuperca. Tom, insa, parasita, in pauza de iarna, de mai multi fotbalisti de baza, a incasat gol dupa gol. Buharov a marcat de doua ori in prima repriza, dupa pauza dubla a reusit-o si Azmoun, iar inca un gol si l-a trecut in cont Erokhin.

6 la 0 este cea mai categorica victorie a lui FC Rostov in istoria participarii clubului in Premier Liga rusa. Echipa moldoveanului Alexandru Gatcan a deschis, astfel, a doua jumatate a campionatului, si a urcat provizoriu pe locul 5 in clasament. A fost, de fapt, o repetitie inainte de marele duel cu Manchester United. FC Rostov va primi vizita diavolilor rosii, joi, in prima mansa a optimilor Europa League.