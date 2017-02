Alexandru Gatcan va evolua in optimile Europa League: FC Rostov, echipa la care mijlocasul moldovean este capitan, a eliminat formatia Sparta Praga - VIDEO

Dupa victoria uriasa de saptamana trecuta, scor 4 la 0, contra echipei din Cehia, FC Rostov si-a garantat practic calificarea in optimile Europa League. Aseara formatia din Rusia a remizat, scor 1 la 1 in deplasarea de la Praga. Poloz a inscris in minutul 13.

Moldoveanul Alexandru Gatcan a fost inlocuit la pauza. In partea secunda, Sparta a ramas in 10 oameni, dupa eliminarea lui Costa. Chiar si asa, gazdele au inscris. Karavaev a pus punctul final al meciului.

Astfel, FC Rostov a reusit o calificare fabuloasa in optimile Europa League. A fost o seara cu ghinion insa pentru singura echipa romaneasca din play-off-ul competitiei. Astra Giurgiu a fost eliminata de Genk, dupa ce gazdele au inscris un gol de poveste din lovitura libera.

Pe finalul meciului, Sumudica, antrenorul Astrei, a fost trimis in tribune de arbitru pentru proteste. S-a incheiat 1 la 0, iar victoria la limita trimite belgienii in optimile Europa League.