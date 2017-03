Alexandru Prepelita va lupta, pentru prima data, in cadrul unui turneu-piramida, la Gala K1 de pe 1 aprilie - VIDEO

Alexandru Prepelita a debutat pe ringul profesionist in aprilie 2015. De atunci el a castigat 3 lupte, iar 2 le-a incheiat la egalitate. Sambata, insa, el va avea cel mai dificil test. Prepelita va lupta in turneul-piramida, in categoria de 71 de kilograme, si va da piept, in semifinale, cu cipriotul Georgios Kostanidis. Sportivul nostru spune ca antrenamentele acum sunt mai intense, dar va face fata greutatilor.

Alexandru PREPELITA, LUPTATOR K1 "Pregatirea aceasta este mai deosebita, fata de toate. E responsabilitatea cea mai mare, pe care am avut-o.”

Nicanor TROCIN, ANTRENOR "Urmeaza sa-l intalnim, in prima lupta, pe sportivul din Cipru, care e, la fel, este destul de experimentat. Este un luptator destul de dur. ”

Alexandru Prepelita spune ca, in viata sa, credinta este pe primul plan. El nu isi imagineaza cum ar putea deveni un sportiv de performanta, fara ajutorul divinitatii.

Alexandru PREPELITA, LUPTATOR K1 “De fiecare data cand m-am rugat, rugaciunile mele au fost auzite. Dumnezeu mereu ma ajuta. In sport, fara religie, cum si in viata, nu valoram nimic.”

Nicanor TROCIN, ANTRENOR “Nu poate sa fie un luptator ideal, daca in suflet si in viata lui nu exista Dumnezeu.”

Daca va castiga semifinala, Alexandru Prepelita va lupta, in aceeasi seara, in finala, cu invingatorul duelului dintre romanul Andrei Leustean si letonul Vyaceslav Tevinsh. Cu o eventuala victorie in ultimul act, el va obtine cupa si dreptul de a lupta pentru centura de campion mondial la 71 de kilograme, cu un alt moldovean, Cristian Dorel.

Alexandru PREPELITA, LUPTATOR K1 "Sunt motivat si vreau sa ajung la lupta pentru titlu. Toata viata am mers spre asta. Acum am o sansa foarte mare si nu trebuie sa pierd.”

Gala KOK de pe 1 aprilie va avea loc la Sala Polivalenta, din capitala. Turneul va include 16 lupte, iar Moldova va fi reprezentata de 15 sportivi.