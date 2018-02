Alexandru Spiridon il vede pe Artur Ionita o piesa-cheie in jocul nationalei: "Joaca cu totul alt fotbal, acolo in Italia. Mai mult se joaca pe tactica" - VIDEO

Alexandru Spiridon il vede pe Artur Ionita o piesa-cheie in jocul nationalei. Chiar daca mijlocasul lui Cagliari nu a fost convocat pentru amicalul cu Arabia Saudita, pentru ca are meci in Serie A, antrenorul selectionatei noastre a mers in Italia pentru a urmari jocul lui Ionita si a discuta cu acesta despre planurile nationalei.