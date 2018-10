Alexandru Spiridon inca mai spera ca Virgiliu Postolachi sa joace pentru Moldova. Selectionerul insista ca tanarul fotbalist, care evolueaza pentru PSG, sa-si decida singur viitorul - VIDEO

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: "Vreau sa-i dau o sansa acestui baiat, unul de perspectiva. Au fost multi jucatori talentati pe care i-au stricat parintii sau agentii. Si la noi, in Moldova, avem multi. As vrea ca ei sa se gandeasca bine."

Selectionerul Moldovei l-a convocat din nou pe Virgiliu Postolachi, de la clubul francez PSG, iar acesta nu a venit. Alexandru Spiridon spune ca a citit in presa comentariile tatalui fotbalistului, dar crede ca acestea nu sunt suficiente.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: "Sunt sigur ca nici 20 la suta din deciziile care se iau in familia lor nu depind de Virgiliu. As vrea ca el singur sa spuna ceva concret in cazul dat. Atunci toti vor afla ce vrea el."

Virgiliu Postolachi a primit, recent, cetatenia romana, insa seful federatiei de fotbal a tarii vecine a declarat atunci ca atacantul lui PSG inca nu poate juca pentru nationala mare sau cea de tineret a tarii vecine.

Razvan BURLEANU, PRESEDINTELE FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL: "Colegii nostri din Moldova trag de el ca sa joace pentru nationala lor. Ne asteptam ca va trebuie sa intram intr-o procedura juridica, la nivel de FIFA."

Federatia moldoveneasca de Fotbal a negat informatia aparuta in presa romana precum ca a trimis o contestatie la FIFA, in cazul lui Postolachi. Totusi, forul nostru considera ca tanarul fotbalist nu poate juca pentru nationala Romaniei, potrivit regulamentului FIFA.

Dragoş HÎNCU, VICEPREŞEDINTELE FEDERAȚIEI MOLDOVENEŞTI DE FOTBAL: "Despre conditiile in care un jucator, carui i s-a acordat cetatenie, poate sa joace pentru nationala unei tari. Acest regulament prevede necesitatea de a locui pe teritoriul statului respectiv pe parcursul a 5 ani."

Virgiliu Postolachi, in varsta de 18 ani, evolueaza pentru echipa a doua a parizienilor. Asta desi, in vara, a jucat cateva amicale pentru formatia de baza si a marcat un gol superb in poarta lui Atletico.