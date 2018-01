Alexis Sanchez a debutat pentru Manchester United. Atacantul chilian a dat o pasa decisiva in primul meci in tricoul diavolilor rosii - VIDEO

Alexis Sanchez a pasat decisiv la golul de 2 la 0 pentru Manchester United. Chilianul a contribuit si la prima reusita a diavolilor rosii. Cel mai frumos gol al meciului a fost reusit de Lingard.

Englezul s-a distrat cu apararea gazdelor. Scorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Lukaku in prelungirile partidei. Manchester United a acces in optimile Cupei Angliei, in ziua in care Jose Mourinho a implinit 55 de ani.

A fost meciul cu numarul 100 pentru tehnicianul portughez pe banca tehnica a diavolilor rosii.