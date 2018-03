Am obtinut o calificare istorica in grupa a doua valorica din zona euro-africana la Fed Cup, dar am putea sa nu participam la competitie: "La moment, 80% ca echipa noastra va pleca" - VIDEO

Elena ORGAN, PRESEDINTELE FEDERATIEI DE TENIS: "Haideti sa vorbim in cota procentuala. La moment, 80% ca echipa noastra va pleca. In cazul in care nu va fi o echipa puternica, consider ca nu se merita ca sa fie acesti bani cheltuiti."

Presedinta Federatiei de tenis spune ca s-a ajuns la o asemenea situatie, dupa ce Biroul Federal, dar si antrenorul echipei nu au ajuns la un numitor comun in vederea lotului final. Pe 19 martie, pentru a nu evita retragerea de la FedCup, federatia a prezentat un lot preliminar. Din aceasta fac parte Iulia Helbet, Vlada Medvedcova si Arina Gamretkaia.

Niciuna dintre aceste sportive nu a participat la calificarea istorica a Moldovei in grupa a doua valorica. Elena Organ sustine ca cele patru sportive care au reprezentat tara noastra vara trecuta in grupa a treia valorica au refuzat participarea. Totusi, Organ sustine ca nu exista niciun joc de culise si ca se incearca convocarea celei mai puternice echipe posibile.

Elena ORGAN, PRESEDINTELE FEDERATIEI DE TENIS: "Sunt anumite conditii pe care fiecare jucator este in drept sa si le inainteze. Este o procedura normala. Dat fiind faptul, ca pe data de 19 nu s-a ajuns la un numitor comun, a fost anuntat preliminar un lot, pe care noi putem sa-l modificam."

Elena Organ sustine ca in acest moment federatia duce tratative cu jucatoarele care au obtinut calificarea, iar lotul final ar urma sa fie prezentat saptamana viitoare.

Elena ORGAN, PRESEDINTELE FEDERATIEI DE TENIS: "Alexandra Perper si-a dat acordul de a participa in echipa nationala, Vitalia Stamat este pe cale de a-si da acordul. Eu nu pot acum, neavand o aprobare oficiala, sa va anunt lotul oficial. O voi face saptamana viitoare."

Meciurile din a doua grupa valorica de la Fed Cup a zonei euro-africane se vor disputa la mijlocul lunii aprilie, in Grecia. Moldova va evolua in premiera in aceasta faza a competitiei.