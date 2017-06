Amenzi usturatoare pentru Sheriff si Dacia: 30 de mii de lei pentru comportamentul neregulamentar a fanilor in cadrului Meciului de Aur - VIDEO

Suporterii ambelor echipe au adus in incinta stadionului fumigene si petarde, folosidu-le atat in timpul meciului, cat si dupa final. Totodata, fanii au scandat expresii necenzurate si ofensatoare. Decizia poate fi atacata in termen de 7 zile.

Amenzi usturatoare pentru Sheriff si Dacia. Comitetul de Competitii al Federatiei Moldovenesti de Fotbal a sanctionat echipele cu cate 30 de mii de lei pentru comportamentul neregulamentar a fanilor in cadrul Meciului de Aur.



