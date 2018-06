Amical de lux, inainte de Campionatul Mondial. Nationala Frantei a invins reprezentativa Italiei - VIDEO

Dembele a reusit o executie de finete si a trimis balonul peste portarul Sirigu. Franta, care este in toiul pregatirilor pentru Campionatul Mondial, a obtinut o noua victorie in fata rivalei istorice, nationalei Italiei. Umtiti si Griezmann au mai marcat pentru cocosii galici, in amicalul disputat la Nice.

Pentru Italia, echipa aflata in reformare, a inscris Bonucci. Tot aseara, o alta formatie calificata la mondial, Tunisia, a remizat cu Turcia, scor 2 la 2. Badri a marcat un gol spectaculos, pentru tunisieni.

Campionatul Mondial din Rusia incepe pe 14 iunie.