Amical de lux, la Madrid. Real a invins-o pe AC Milan cu 3 la 1, in meciul traditional pentru trofeul Santiago Bernabeu - VIDEO

Gonzalo Higuain a sutat formidabil din afara careului si l-a batut pe Keylor Navas. A fost, insa, singurul gol al echipei AC Milan in amicalul de aseara. Real a dominat si a marcat de 3 ori.

Karim Benzema si Gareth Bale au punctat pentru galactici, in prima repriza. Borja Mayoral a inscris si el, pe final de partida. Real Madrid a cucerit trofeul Santiago Bernabeu, un amical de gala organizat in fiecare an pe stadionul galacticilor. Real a castigat 29 din cele 39 de editii de pana acum.