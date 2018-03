Amical de lux pentru nationala Moldovei de fotbal. Tricolorii vor intalni la Paris selectionata Coastei de Fildes - VIDEO

Nationala Moldovei va intalni la Paris, pe 27 martie Coasta de Fildes in cadrul unui meci amical. Elefantii ocupa locul 71 in clasamentul FIFA, iar in 2015 au castigat Cupa Africii pe Natiuni. Moldova ocupa poziti 166.

Lotul Coastei de Fildes are fotbalisti de top din cele mai importante ligi ale lumii. Din linia defensiva a adversarei Moldovei fac parte doi dintre cei mai buni fundasi din Premier League, Eric Bailly de la Manchester United si Serge Aurier de la Tottenham.

In lot ar mai putea fi mijlocasii Franck Kessié de la AC Milan sau Gervinho. Cel mai de temut atacant de la Coasta de Fildes este Wilfried Zaha, care evolueaza la Crystal Palace.

De partea cealalta, Alexandru Spiridon ar putea sa-i aiba in lot pentru prima data pe Gatcan, Epureanu sau Ionita, intrucat data de 27 martie este oficial rezervata de FIFA pentru partide amicale.

Sub comanda lui Spiridon, Moldova a obtinut un rezultat de egalitate si a suferit 2 infrangeri in amicalele contra Coreei de Sud, Azerbaidjanului si Arabiei Saudite.

Tricolorii n-au reusit sa marcheze niciun gol in cele 3 partide disputate.