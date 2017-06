Amicale de lux inaintea preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. Spania si Columbia au facut show la Murcia, iar Italia a invins clar Uruguayul - VIDEO

Fundasul uruguayan a inscris nefericit in propria poarta in minutul 7. Italienii au fost cei care au dominat partida. Eder a facut 2 la 0 in minutul 83.

In prelungirile partidei, De Rossi a marcat din penalty, stabilind scorul final de 3 la 0. Pentru Italia urmeaza partida contra nationalei Liechtensteinului din preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Intr-un alt amical disputat ieri, Spania si Columbia au remizat, scor 2 la 2. David Silva a deblocat tabela de marcaj, insa pana la pauza, columbienii au egalat dupa o gafa a defensivei spaniolilor. Columbia a dat lovitura in partea secunda. Falcao a marcat din centrarea lui James Rodriguez in minutul 55.

Astfel, Falcao a devenit cel mai bun marcator din istoria Columbiei. Spaniolii s-au salvat pe final. Morata a inscris golul egalizator cu 3 minute inainte de finalul partidei.

Spania este lider in grupa G din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018, iar duminica va intalni nationala Macedoniei.