Amicalul contra selectionatei Turciei a fost ultimul meci in tricoul nationalei. Victor Golovatenco, fundasul moldovean si-a anuntat retragerea - VIDEO

Victor GOLOVATENCO, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI “Le-am spus baietilor, i-am preintampinat inca inaintea acestor meciuri ca o sa fie acest ultim meci al meu la nationala. Asa ca, le doresc, in continuare, tuturor baietilor, staff-ului tehnic, federatiei numai bine, multa bafta si succes.”





Veteranul moldovean a adunat 79 de selectii la nationala. Totusi, recordul nu va tine prea mult. Alexandru Epureanu, capitanul selectionatei noastre are cu un meci mai putin. Victor Golovatenco are 32 de ani si evoleaza pentru Zaria Balti. In ultima saptamana nationala noastra a disputat 3 meciuri.