Anastasia Nichita a cucerit medalia de argint, la Campionatul European de lupte intre sportivi cu varsta de pana la 23 de ani

In finala categoriei de 59 de kilograme, Nichita a marcat primul punct. Luptatoarea bulgara, insa, a fost mai puternica in timpul ramas si s-a impus cu 3 la 1. Anastasia a mai luptat cu aceasta sportiva, doi ani in urma, in sferturile Campionatului European de juniori, si a castigat atunci cu 12 la 0.