Anderlecht a invins-o pe APOEL cu 1 la 0 in retur si merge in etapa urmatoare - VIDEO

Dahoud, mijlocasul echipei Borussia Monchengladbach, a sutat splendid de la distanta si l-a lasat fara replica pe portarul advers. A fost golul de 2 la 0 in meciul impotriva formatiei Schalke. Oaspetii, insa, au revenit in forta in repriza secunda si au inscris prin Goretzka si Bentaleb. Remiza, scor 2 la 2, o califica pe Schalke in etapa urmatoare. In prima mansa, a fost scor egal, 1 la 1, iar Schalke avanseaza gratie golurilor mai multe reusite in deplasare. Tot aseara, un gol exceptional a fost marcat de mijlocasul echipei Olympiakos, Elyounoussi.

Executia spectaculoasa nu a ajutat-o, insa, pe Olympiakos. Grecii au pierdut partida cu Besiktas, in deplasare, scor 1 la 4, si au parasit competitia. Ryan Babel a reusit dubla.

Tot aseara, Anderlecht Bruxelles, cu romanii Nicolae Stanciu si Alex Chipciu titulari, a invins cipriotii de la APOEL cu acelasi scor ca si in tur, 1 la 0, si s-a calificat in sferturi. In acelasi timp, AS Roma a parasit turneul. Italienii au castigat cu 2 la 1 meciul cu Olympique Lyon, insa, gruparea franceza merge mai departe, gratie victoriei din tur, scor 4 la 2.

In sferturile de finala Europa League s-au calificat ieri si echipele Ajax Amsterdam, Genk, Celta Vigo si Manchester United.