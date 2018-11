Andrei Arshavin isi pune ghetele in cui. Renumitul fotbalist rus si-a anuntat retragerea

Va fi o partida din cadrul Campionatului Kazahstanului. Arshavin a jucat multi ani la Zenit si in 2008 a cucerit Cupa UEFA cu echipa rusa. Apoi, a evoluat pentru Arsenal Londra. Cel mai mare meci pentru tunari a fost cel cu Liverpool, in care Arshavin a marcat patru goluri. In tricoul nationalei Rusiei, atacantul a jucat 76 de meciuri si a inscris de 16 ori.