Andy Murray a revenit dupa o absenta de aproape un an. Tenismanul scotian a jucat cu australianul Nick Kyrgios, la Londra - VIDEO

Andy Murray a lipsit 342 de zile dupa o accidentare la sold, operat ulterior. Scotianul si-a facut revenirea la turneul de la clubul Queens, din Londra si chiar a castigat primul set in fata lui Nick Kyrgios, scor 6 la 2. Tenismenul australian si-a regasit, apoi, jocul si a smuls setul secund la tiebreak. Si in decisiv, Murray a luptat, iar setul a durat o ora. Totusi, Kyrgios a castigat cu 7 la 5 si s-a calificat in optimi de finala.

Kyrgios urmeaza sa joace cu britanicul Kyle Edmund. Intre timp, si fostul lider mondial Novak Djokovic si-a castigat meciul. Sarbul a trecut fara emotii de australianul John Millman, scor 6 la 2 si 6 la 1.

Djokovic va da piept cu bulgarul Grigor Dimitrov, in optimi. Campionul turneului de la Londra va incasa un premiu de peste 427 de mii de euro.