Motoarele au fost turate la maxim la Anenii Noi. 20 de echipe s-au avantat in lupta pentru victorie, la cea de-a patra etapa a Campionatului National de off-road - VIDEO

20 de echipe s-au avantat in lupta pentru victorie, pe traseul de la Anenii Noi, cu o distanta de pana la 3 kilometri. In concursul Jeep Trial, si de aceasta data, s-a gasit loc pentru motoare puternice, dar si unele mai modeste. Pilotii au avut la dispozitie maxim 15 minute pentru a parcurge traseul, cu multe denivelari, coborari si urcari abrupte, care le-au dat mari batai de cap.

Nu toti au ajuns la finis. Cel mai tanar pilot al campionatului, Aurel Usurelu, in varsta de 16 ani, spune ca va invata din greseli si va reveni mai puternic la urmatoarea etapa.

Aurel USURELU, PILOT "Tehnica e tehnica si, cred ca, pe viitor, vom lucra impreuna cu mecanicii la motor si transmisie."

Pilotii, totusi, au ramas incantati de traseu, dar si de masinile lor.

Ruslan FRUMUSACHI, PILOT "Mititica se mai tine. Denivelari interesante, pante interesante, dar si noroiul. "

La etapa a patra a Campionatului Moldovei la off-road au particiaptsi 4 echipe din Ucraina.

Vitalii SAZONENKO, PILOT UCRAINA "Şi noi construim trasee de acest gen, dar acesta e dificil, interesant. Pe de o parte, e rapid, pe de altă parte – trebuie să îl treci nu doar în viteză, ci şi să roteşti volanul bine."

Spectatorii au urmarit cu sufletul la gura competitia si au dat apreciere evolutiei pilotilor.

"Fiecare cum poate, asa si se descurca. Care e mai puternic, e mai bun sofer, acela mai repede ii da forsaj decat acel mai tanar."

"Când urcă în deal, sau, privim cât de mult timp stau blocaţi acolo, în groapă, ne facem griji."

Ieri, in prima zi a etapei, pilotii au participat la proba GPS, pe o distanta medie de 207 kilometri, cu orientare si gasirea punctelor in spatiu. Urmatoarea etapa a Campionatului Moldovei de Off Road va avea loc la Edinet, pe 9 si 10 septembrie.