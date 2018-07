Angelique Kerber este noua regina la Wimbledon. Tenismena germana a invins-o, in doua seturi, pe Serena Williams - VIDEO

Primul set al finalei feminine a avut perioade bune de joc atat pentru Kerber, care a condus cu 2 la 0, cat si pentru Williams, care a intors scorul si avea 3 la 2. Americanca nu a rezistat, insa, ritmului impus de Kerber, care a dominat si a castigat cu 6 la 3.

Inceputul setului doi a avut un start echilibrat. Totusi, Williams, care a jucat prima finala dupa nasterea fiicei, a facut multe erori nefortate, care au costat-o. Kerber s-a impus inca o data cu 6 la 3 si s-a incoronat campioana la Wimbledon, pentru prima data in cariera.

Angelique KERBER, TENISMENA GERMANIA: "Stiam ca trebuie sa arat cel mai bun tenis in meciul cu o campioana ca Serena si este mereu o onoare, pentru mine, sa impart terenul cu ea. "

Serena WILLIAMS, TENISMENA SUA: "Este evidenta dezamagirea, dar nu pot fi dezamagita. Am multe obiective, in viitor. Doar am inceput."

Kerber a devenit prima jucatoare germana din ultimii 22 de ani care a luat trofeul la Wimbledon, dupa legendara Steffi Graf, in 1996. Este al treilea titlu de Mare Slem al carierei, pentru Kerber, care va incasa 2 milioane 250 de mii de lire sterline. Williams va primi 1 milion 125 de mii.