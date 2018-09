Anthony Joshua ramane de neinvins. Boxerul britanic a trecut de colosul rus Alexander Povetkin cu un knockout in runda a saptea - VIDEO

Anthony Joshua l-a trimis in knockdown pe Alexander Povetkin, in runda a 7-a. Rusul s-a ridicat si i-a spus arbitrului ca poate continua, iar Joshua a mai aplicat cateva lovituri si partida a fost oprita definitiv. Pana in acel moment, duelul de la Londra a fost echilibrat, iar Povetkin, cu 11 ani mai in varsta, a avut o prestatie buna, reusind cateva lovituri precise.

Joshua si-a aparat 4 centuri de campion mondial, in categoria grea, si ramane neinvins. Britanicul a castigat toate cele 22 de lupte de pana acum. El va incasa nu mai putin de 20 de milioane de lire sterline pentru victoria in fata lui Povetkin. De cealalta parte, rusul va primi 6 milioane de lire.

Povetkin a suferit a doua infrangere a carierei, el avand in palmares 34 de victorii.