Antoine Griezmann va ramane la Atletico Madrid. Ce salariu va avea acesta

Griezmann va incasa 20 de milioane de euro pe an, acesta fiind un record in istoria clubului. Jucatorul francez a marcat 29 de goluri pentru Atletico, in sezonul precedent.

In total, in patru sezoane petrecute la madrileni, el a marcat 112 goluri. Mai multe cluburi mari, precum Barcelona sau Manchester United, au incercat sa-l transfere pe Griezmann vara aceasta.