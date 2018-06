Antrenament spartan pentru Zimbru Chisinau inainte de duelul cu Sheriff. Galben-verzii s-au pregatit de meci pe ploaia torentiala de aseara - VIDEO

Odata ce s-a dat startul antrenamentului a si inceput ploaia. Tehnicianul nu a anulat sedinta de pregatire. Jucatorii au avut de facut aceleasi exercitii ca de obicei, chiar daca afara turna cu galeata.

Furtuna insa nu i-a incurcat pe jucatori sa se distreze. Dupa antrenament, fotbalistii au alunecat pe terenul ud.

Ion JARDAN, CAPITAN FC ZIMBRU: "Iarna ne antrenam la -20, vara la +40. in orice conditii iesim si ne antrenam, asta este lucrul nostru. A fot un antrenament placut. Pe ploaie mereu este interesant sa joci."

Sergiu SECU, ANTRENOR FC ZIMBRU: "Fotbalistii tre sa fie pregatiti sa se antreneze pe orice timp si orice teren. Asa ne-a impus situatia."

Chiar daca au si uitat cand s-au impus ultima data in fata celor de la Sheriff, zimbrii sunt optimisti inainte de meci.

Ion JARDAN, CAPITAN FC ZIMBRU: "Avem nevoie de un restart, avem nevoie de puncte. Situatia din clasament ne impuna sa luam puncte."

Sergiu SECU, ANTRENOR FC ZIMBRU: "Cel mai important lucru in meciul cu Sheriff este rezultatul pozitiv. Jocul e joc, dar rezultatul ramane in clasament. De asta o sa ne straduim sa scoatem tot ce e posibil din acest meci."

Partida dintre Zimbru si Sheriff se va disputa duminica, de la ora 19:00. Gruparea din Tiraspol este lider in Divizia Nationala , in timp ce gazda meciului de maine se afla pe pozitia a 10-a in clasament.