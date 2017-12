Antrenorul lui Arsenal a egalat un record urias in Premier League. Arsene Wenger l-a ajuns pe marele Sir Alex Ferguson la numarul de meciuri in campionatul Angliei, 810 - VIDEO

In ziua in care antrenorul lui Arsenal l-a egalat pe Ferguson la numarul de meciuri in Premier League, tunarii s-au impus cu 3 la 2 in fata celor de la Crystal Palace. Arsenal a deschis scorul in minutul 25 prin Mustafi. Gazdele au egalat in debutul partii secunde. A urmat recitalul lui Alexis Sanchez. Cilianul a marcat de doua ori in 4 minute. Gazdele au mai punctat o data pe finalul partidei, insa nu au reusit sa egaleze. S-a incheiat 3 la 2, iar Arsenal ocupa locul 6 in campionat.