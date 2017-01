Anul 2016 a fost exceptional pentru Cristiano Ronaldo. Fotbalistul portughez a fost desemnat de FIFA cel mai bun jucator - VIDEO

Cristiano RONALDO, ATACANT REAL MADRID: “A fost, probabil, cel mai bun an al meu de până acum. Am câştigat multe trofee colective, individuale. Sunt foarte mândru. Acest trofeu o să-l pun în muzeul meu. ”

Cristiano Ronaldo i-a devansat in top pe argentinianul Lionel Messi, de la FC Barcelona, si pe francezul Antoine Griezmann, de la Atletico Madrid. Clasamentul a fost format in baza voturilor antrenorilor si capitanilor echipelor nationale, dar si a jurnalistilor si fanilor.

Cristiano a devenit, in 2016, campion european cu echipa nationala, a cucerit Liga Campionilor, Supercupa Europei si Campionatul Mondial al cluburilor cu Real Madrid.

Starul portughez a fost desemnat cel mai bun fotbalist la Gala Premiilor FIFA pentru a doua oara, dupa distinctia din 2008, el avand in palmaresul individual si 4 Baloane de Aur.

Forul fotbalistic mondial a decernat numeroase premii aseara, in cadrul unei ceremonii fastuoase de la Zurich. Cea mai buna fotbalista a fost desemnata Carli Lloyd, din Statele Unite.

Carli LLOYD, FOTBALISTA SUA: “Munceşti incredibil de mult, în fiecare zi. Premiile, practic, nu semnifică nimic, dar, cred că trebuie să-i inspiri şi să-i ajuţi pe cei din jur. ”

Titlul de antrenorul anului 2016 i-a revenit italianului Claudio Ranieri, care a castigat Campionatul Angliei cu Leicester City. Totodata, premiul Puskas pentru cel mai frumos gol al anului i-a revenit jucatorului malaysian Mohd Faiz Subri.

FIFA a prezentat, ieri, si cea mai buna echipa a anului, in care au intrat 5 jucatori de la Real, 4 de la Barcelona, cate unul de la Bayern Munchen si Juventus.

Gala Premiilor FIFA a fost organizata, in acest an, intr-un nou format, si a fost denumita The Best. Asta dupa ce forul mondial a intrerupt colaborarea cu revista France Football, impreuna cu care a decernat Balonul de Aur intre 2010 si 2015.