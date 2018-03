Anunt soc, in fotbalul moldovenesc. Motivul pentru care Dacia Chisinau nu va participa in noua editie a Diviziei Nationale - VIDEO

Mihai ANGHEL, PRIM VICEPREŞEDINTE FMF: “Foarte regretabil acest fapt. Merge vorba despre un club cu traditii mari. Nu au indicat colegii de la Dacia motivul, de ce au facut acest pas. Ramane doar sa presupunem. Probabil, merge vorba despre o stare financiara grea, dar aceasta este la mai multe cluburi de la noi.”

Viitorul echipei Dacia urmeaza sa fie discutat in cadrul unei sedinte a conducerii clubului. In toamna, echipa a fost parasita de patronul Adlan Sishanov. La inceputul acestui an, noul antrenor al echipei a devenit Igor Dobrovolschi.

Clubul Dacia Chisinau a fost fondat in 1999. Lupii galbeni au cucerit titlul in Divizia Nationala, si Supercupa Moldovei, in 2011.