Anunt surpriza, facut de lidera tenisului mondial Simona Halep. Romanca a decis sa joace fara antrenor, la startul anului 2019 - VIDEO

Recent, Halep a incheiat colaborarea cu Darren Cahill. Australianul a decis sa dedice mai mult timp familiei. Astfel, in echipa tenismenei romane au ramas doar doi preparatori fizici. In ianuarie, Halep ar putea participa la turnee in China, Noua Zeelanda si Australia.

In anul 2018, romanca a castigat 3 turnee. Cel mai important a fost turneul de Mare Slem, de la Roland Garros.