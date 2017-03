Aproape de tragedie! Fernando Torres, atacantul celor de la Atletico Madrid, transportat de urgenta la spital dupa ce s-a accidentat in timpul unui meci - VIDEO

Fernando Torres s-a lovit cu capul de gazon, dupa un duel aerian cu un adversar. Acesta a ramas nemiscat, iar jucatorii s-au reprezit spre spaniol. Coechipierii lui Torres s-au panicat, iar unii chiar au inceput sa planga. Spaniolul a fost scos cu targa de pe teren si transportat la spital.

Ulterior, clubul a comunicat ca atacantul a suferit un traumatism cerebral, insa este in afara oricarui pericol. Torres a spus ca a tras o sperietura buna si spera sa revina cat mai repede pe teren. Partida dintre Deportivo La Coruna si Atletico Madrid a inceput bine pentru gazde, iar Florin Andone a deschis scorul. Romanul a profitat de gafa portarului Oblak si a inscris cel de-al optulea sau gol in actuala stagiune si l-a intrecut pe Neymar si Benzema in topul golgheterilor.

In minutul 68, Griezzman a egalat cu un gol de generic.

S-a incheiat 1 la 1, iar Atletico continua sa fie pe locul 4 in La Liga. Pe locul 3, la o diferenta de 2 puncte de liderul Barcelona, este Sevilla. Andaluzii s-au impus la limita contra celor de la Athletico Bilbao, scor 1 la 0. Singurul gol al partidei a fost inscris de Ibora, care a fost pe faza si a marcat imediat dupa ce Jovetic a ratat din penalty. Cu 55 de puncte la activ, Sevilla completeaza podiumul din La Liga.