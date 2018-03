Aproape de un trofeu: Juan Martin Del Potro s-a calificat in semifinalele turneului de la Miami - VIDEO

Juan Martin Del Potro, campion la Acapulco si Indian Wells, in acest an, nu se opreste si vrea sa-si mareasca palmaresul. Argentinianul a dat piept cu Milos Raonic si a avut probleme la start. Croatul a castigat cu 7 la 5 primul set. Del Potro a reusit, apoi, sa echilibreze jocul, iar forehand-urile sale superbe au fost arma principala. El s-a impuns la tiebreak, atat in setul 2, cat si in cel decisiv, si s-a calificat in semifinalele competitiei de la Miami.

Del Potro a obtinut a 15-a victorie consecutiva si, in careul de asi, va juca cu americanul John Isner. In concursul feminin, Venus Williams, numarul 8 mondial, a fost eliminata surprinzator de o alta jucatoare americana, Danielle Rose Collins, scor 2 la 6 si 3 la 6.

Rose Collins ocupa locul 93 in topul WTA. Ea va da piept cu tenismena letona Jelena Ostapenko, in semifinale. Campionii de la Miami, in proba simplu, masculin si feminin, vor incasa cate 1 milion 340 de mii de dolari.