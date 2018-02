Ar putea arata ca noua. Dupa aproape 3 decenii, fantana arteziana din Gradina publica Stefan cel Mare va fi reparata. Costul lucrarilor de restaurare... aproape 1 milion de lei - VIDEO

Timp de patru ani cei de la Spatii Verzi au cersit bani pentru restaurarea fantanii arteziene din gradina publica Stefan cel Mare.

I-au primit insa abia dupa ce Pavel Filip s-ar aratat nemultumit de felul in care arata parcul.

Vadim BRANZANIUC, PURTATOR DE CUVANT PRIMARIA CHISINAU: "Atunci cand s-a evacuat gheretele din gradina publica Stefan cel Mare am spus ca vom merge pe ideea de a renova in intregime parcul."

Asa ca dupa ce parcul s-a eliberat de gherete, principala atractie va fi reparata din talpa.

Sabina HIRIANOV, REPORTER PRO TV: "Fantana arteziana din gradina publica Stefan cel Mare nu a fost reparata de decenii, aceasta a fost doar periodic curatata. Acum a ajuns intr-o stare dezgustatoare. Vara din cauza tevelor ruginite, copiii se balacesc in apa de culoare verde. Pavajul este jerpelit, iar unele bucati chiar lipsesc."

Prin urmare proiectul prevede ca pavajul sa fie schimbat, tevile ruginite inlocuite, iar arhitectura fantanii va fi pastrata. Cum havuzul nu a fost reparat capital inca din perioada sovietica, cheltuielele lucrarilor de restaurare vor ajunge la un milion de lei. Oamenii, care trec pe aici spun mai in gluma, mai in serios ca havuzul nereparat are un aer retro.

"Este frumos, imi place cum arata. A fost neingrijit un pic. Ar trebui restaurat, dar el arata bine asa invechit. Este in asa un sic."

"Desigur ca este urat. Nu-mi place, cum a fost candva si cum este acum."

Felul in care arata havuzul nu le este pe plac nici turistilor.

"Este dragut, dar in acelasi moment este negru, monoton si neplacut."

Proiectul celor de la Spatii Verzi prevede si irigarea gazonului din parc, dar si restaurarea scarilor de acces. Pentru asta din bugetul municipal s-au alocat sase milioane de lei.