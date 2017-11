Arbitrajul video isi face loc si in Spania. La Liga a anuntat introducerea tehnologiei VAR: sistemul va fi testat in meciurile din aceasta toamna - VIDEO

Deocamdata, sefii fotbalului din statul iberic se pregatesc sa testeze sistemul in unele dintre meciurile care vor avea loc in aceasta toamna, in prima faza in care intra echipele din La Liga.

Campionatul Spaniei este al treilea din Europa, care introduce tehnologia VAR, laudata in ultimii ani pentru micsorarea numarului de erori de arbitraj. Singurele critici sunt legate de timpul necesar consultarii arbitrului central cu asistentul video.

Acum, in campionatele Italiei si Germaniei este folosita tehnologia VAR.