Are 12 trofee fara ca cineva sa-l fi vazut jucand vreodata. Povestea fotbalistului fantoma din Europa

Are vitrina plina de trofee, dar este unul dintre acei jucatori cu care nu vei gasi niciodata imagini din meciurile de top din campionat sau Europa, desi a jucat la Benfica.

Paulo poate fi foarte usor numit un fotbalist fantoma al Europei cu mai multe medalii si trofee decat meciuri jucate. Si cand spunem asta nu exageram in niciun fel.

In ultimele 13 sezoane, Paulo Lopes a prins doar 11 partide si a reusit sa adune 12 trofee in vitrina sa personala.

Motivul pentru care a ajuns in aceasta situatie este destul de simplu: a fost mereu al treilea portar al celor de la Benfica, dar asta nu l-a deranjat.