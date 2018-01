Are aproape 51 de ani, insa nu vrea sa se retraga. Un fotbalist japonez si-a prelungit contractul cu FC Yokohama pentru inca un sezon - VIDEO

In varsta de 50 de ani, Kazuyoshi Miura nu are de gand sa-si puna ghetele in cui. Atacantul japonez va mai ramane la echipa sa FC Yokohama pentru cel putin inca un an.

Astfel, veteranul va disputa cel de-al 33-lea sezon din cariera sa. In acest an, japonezul a bifat 7 aparitii si a marcat un gol.AMBIANTAJaponezul si-a inceput cariera de fotbalist in 1986, la Santon, in Brazilia.

Atacantul de 50 de ani a evoluat la echipe din America de Sud, Europa si Australia. In mai putin de o luna, Kazuyoshi Miura va implini 51 de ani.