Are talent si munceste din greu pentru a-l valorifica. Moldoveanul Serghei Uscov este una din noile vedete, in taekwondo-ul mondial - VIDEO

Serghei Uscov evolueaza deja in categoria de seniori, desi are 18 ani. Performantele sale, in clasa de 58 de kilograme, sunt uimitoare – o medalie de bronz la Campionatul European din 2017, argint la Open-ul Egiptului si, recent, 2 medalii de aur – la Campionatul Germaniei si Cupa Presedintelui, la Atena. Urmeaza Campionatul European, care incepe maine in Rusia.

Serghei practica taekwondo de la varsta de 5 ani. Are un program incarcat: cate 2 antrenamente pe zi, fiind liber doar duminica. Se antreneaza acasa, la Tiraspol, dar in fiecare sambata vine la Chisinau, pentru a se pregati cu nationala Moldovei. Visul lui este, ca si al altor sportivi – calificarea la Olimpiada. Uscov spune ca, in ultimul an, a devenit mai ambitios.

Serghei USCOV, LUPTATOR TAEKWONDO: “Am fost axat pe o medalie, macar. Acum ma gandesc doar la distinctii de aur. Sunt multumit ca cresc. Simt ce pot si stiu unde trebuie sa mai lucrez. ”

Iurie LESOVOI, ANTRENOR: “E asa un om – daca si-a pus scopuri, le atinge. Are o atitudine corecta fata de tot, de sport, de viata si asta il ajuta mult. ”

Valentin KONEV, VICE-PRESEDINTE FEDERATIA DE TAEKWONDO WTF MOLDOVA: “Staruintele si disciplina lui, asculta antrenorii. Pentru un luptator bun de taekwondo, are tot ce trebuie. ”

Parintii lui Serghei sunt mandri de performantele fiului.

Iurie USCOV, TATA: “In categoria seniori, concureaza de la 18 ani, abia a inceput, dar deja a atins rezultate mari. Daca va progresa in acest ritm, va fi un sportiv redutabil. ”

Taekwondo nu este singura pasiune a lui Serghei Uscov. In timpul liber, ii place sa joace fotbal sau sa priveasca un meci la televizor. Este un mare fan al Barcelonei.

Serghei USCOV, LUPTATOR TAEKWONDO: “Am si jucat un timp, in copilarie, dar dragostea fata de acest sport nu a disparut. Urmaresc des acest gen de sport. Uneori, ne strangem cu baietii si privim meciuri. Chiar si acum, cand am fost la competitii in Grecia, am avut posibilitatea de a vedea un meci al Ligii Campionilor. ”

Serghei nu traieste cu parintii. Mama vine uneori sa-i faca mancare, dar de cele mai multe ori, sportivul isi pregateste singur de-ale gurii.

Serghei USCOV, LUPTATOR TAEKWONDO: “Depinde de cate zile au ramas pana la cantar. Daca au ramas circa 2 saptamani, ma stradui sa beau cat mai multa apa, consum cat mai multe proteine. Oua, carne fiarta, mai multe salate, verdeata. Nu sunt bucate prajite, grase. Mai putin dulce si sarat. ”

Totusi, Uscov are o slabiciune...

Serghei USCOV, LUPTATOR TAEKWONDO: “Imi place la nebunie pizza, dar mi se permite rar sa o mananc, ma dezlantui dupa competitii. Mergem cu antrenorul, servim cola si pizza.”

Serghei Uscov, care ocupa locul 48 in topul mondial, va continua sa lupte pentru a urca in top. Dupa Campionatul European, el va participa la o serie de Grand-Prix-uri, in Europa.