Argint pentru Moldova la prima etapa a Cupei Mondiale la kaiac-canoe. Ucraineanul Oleg Tarnovschi a cedat in fata unui canotor ceh - VIDEO

Oleg Tarnovschi a avut un timp de 3 minute si 57 de secunde in finala etapei Cupei Mondiale la canoe simplu. Sportivul nostru a ajuns la finis al treilea, insa adversarul sau, care s-a clasat pe locul 2, a fost descalificat din cauza incalcarii regulamentului.





Canotorul care reprezinta Moldova a mai concurat si pe distanta de 200 de metri, simplu, ocupand locul 4. Oleg Tarnovschi, impreuna cu fratele sau Serghei, reprezinta Republica Moldova din 2013. In 2016, cei doi au participat la Jocurile Olimpice de la Rio. Serghei a fost suspendat pe o perioada de 4 ani in urma unui scandal de dopaj.