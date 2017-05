Arrivederci, Francesco Totti! Fotbalistul italian a jucat ultimul meci pentru AS Roma, iar in timpul ceremoniei de retragere tot stadionul a plans - VIDEO

25 de ani a jucat Totti pentru AS Roma. In 786 de meciuri a marcat 307 goluri, acestea fiind recorduri pentru club. Totti a citit, aseara, si o scrisoare de adio, in fata fanilor.

Francesco TOTTI, FOTBALIST: “Acum, o să merg, jos, pe scări, o să intru în vestiarul care m-a primit când eram copil şi din care acum ies bărbat. Sunteţi şi mereu veţi fi viaţa mea. Nu vă voi mai bucura cu piciorul, dar inima mea va fi mereu cu voi. Vă iubesc. ”

Francesco Totti nu si-a anuntat, deocamdata, retragerea din fotbal. El a intrat, pe teren, pe parcursul reprizei secunde, in meciul castigat de AS Roma in fata gruparii Genoa, scor 3 la 2. Perotti a marcat golul decisiv, in minutul 90.

AS Roma este vicecampioana Italiei si a incheiat sezonul la 4 puncte in spatele lui Juventus. In acelasi timp, Napoli, care a ocupat ultimul loc pe podium, a invins in deplasare formatia Sampdoria, scor 4 la 2. Insigne a inscris un gol fermecator.

Mertens, Hamsik si Callejon au mai marcat pentru Napoli, care a fost cea mai ofensiva echipa a campionatului, cu 94 de goluri in 38 de etape.