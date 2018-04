Arsenal a ratat victoria in duelul cu Atletico din semifinalele turneului Europa League. Griezmann a egalat scorul aproape de final - VIDEO

Atletico Madrid a inceput cu stangul meciul de pe Emirates Stadium. Deja in minutul 10, Vrsaljko a primit al doilea cartonas galben pentru un nou fault si a fost eliminat.

Antrenorul echipei spaniole, Diego Simeone a protestat si a fost trimis in tribune de arbitru. Chiar si in avantaj numeric, Arsenal a marcat abia in minutul 61, prin Lacazette. Golul, insa, nu a fost suficient pentru victorie. Griezmann a egalat scorul aproape de final si Atletico a smuls un rezultat bun inaintea returului de la Madrid.

Antoine GRIEZMANN, ATACANT ATLETICO MADRID: “Am fost o echipa unita si am muncit din greu impreuna. Meciurile care ne plac sunt acelea in care marcam contrar asteptarilor, asa ca suntem foarte fericiti. ”

Arsene WENGER, ANTRENOR ARSENAL LONDRA: "Am facut performanta, cum si ne-am dorit, dar rezultatul nu corespunde cu performanta. ”

Tot aseara, Olympique Marseille a invins-o, acasa, pe Salzburg cu 2 la 0. Meciurile retur din semifinalele Europa League sunt programate pentru 3 mai.